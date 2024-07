Nove, c'è la conferma: sbarcano i "Soliti ignoti" e spunta il primo spot

01 luglio 2024 a

Per intere settimane non si è parlato d'altro. L'improvvisa decisione di Amadeus di passare dalla Rai, il servizio televisivo pubblico che gli ha offerto la possibilità di crescere dal punto di vista professionale, al Nove, il canale di Discovery, ha solleticati la curiosità di molti. Il conduttore ha ringraziato l'azienda in cui è diventato chi è ora, ma ha anche esternato il desiderio di accettare nuove sfide. Ed ecco che, oggi, è spuntato il primo spot pubblicitario dei "Soliti ignoti", l'amato programma in cui i concorrenti devono abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla corretta identità.

I #SolitiIgnoti arrivano sul @NOVE.



On air il primo spot che conferma l'arrivo del game show #Identity sul canale del gruppo WB @DiscoveryItalia. pic.twitter.com/8NkGLlHeFI — TV Italiana (@TV_Italiana) July 1, 2024

"Prossimamente sul Nove", recita una voce. In sottofondo la sigla della trasmissione alla quale i telespettatori sono ormai affezionati. Amadeus non compare ancora. Tuttavia, grande è l'attesa per il suo ritorno in tv. "Ho deciso di contattarlo dopo l’ultimo Festival di Sanremo. Il nostro amministratore delegato Alessandro Araimo e io abbiamo fatto un racconto convincente, con una prospettiva di almeno quattro anni", ha raccontato Laura Carofoli, responsabile dei contenuti per Italia e Spagna di Warner Bros, a Tv Sorrisi e Canzoni. "Amadeus porta sempre delle novità nei format che prende in mano. E poi il suo arrivo è una rivoluzione, ma dobbiamo proporre programmi che la gente conosce", ha aggiunto.