Cerno a Prima di domani: "L'opposizione emotiva della sinistra è lo specchio del Paese"

"Vedremo un Parlamento rissoso, sempre di più. rissoso. La sinistra non cerca minimamente il dialogo, né sulle cose che le piacciono né su quelle che non le piacciono. E questa continua campagna di opposizione emotiva è figlia di quello che è il Paese". Così il direttore Tommaso Cerno a Prima di domani ha risposto alle polemiche di Serracchiani (Pd) su quanto accaduto ieri nell'aula della Camera e le successive sanzioni per i deputati protagonisti della rissa.