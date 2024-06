Verissmo, Bruganelli: "Non ci stiamo mentendo", il motivo del divorzio con Bonolis

Alice Antico 08 giugno 2024 a

Sonia Bruganelli, ospite del salotto di Silvia Toffanin nella puntata di “Verissimo” di oggi, ritorna a parlare della sua separazione con Paolo Bonolis. L’opinionista ha raccontato alla Toffanin le ragioni che hanno portato alla separazione con Paolo Bonolis: “Ci vogliamo bene” - ha detto-"Alcuni sentimenti e modalità di vita cambiano: vivere in appartamenti diversi, voler fare esperienze di vita come viaggi per proprio conto, non voler vivere delle quotidianità anche figlie di romanticismi e di cose che dopo tanti anni cambiano”.

Come noto, i due ex coniugi, sposati nel 2002 e separati circa un anno fa, hanno tre figli: Silvia di 21 anni, Davide di 19, e Adele, la più piccola, di 17 anni. Proprio per questo la Bruganelli ha sostenuto: “Mi sembra naturale che si continui a condividere del tempo insieme, soprattutto se ci sono dei figli”. Poi, la rassicurazione: ”Dire che ci siamo separati significa aver voluto tutelare i nostri figli qualora capitasse che ci potessero vedere in compagnia di una persona al posto che di un’altra”, ha detto l’ospite: “Non ci stiamo mentendo, non ci tradiremo, ci siamo detti come stiamo reciprocamente”, ha concluso poi.