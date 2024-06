Verissimo, Bonolis a Toffanin: "Fate ancora l'amore?", imbarazzo in studio

02 giugno 2024 a

Nella puntata in onda domenica 2 giugno di Verissimo, tra gli ospiti c'è il conduttore Paolo Bonolis che viene chiamato dalla conduttrice Silvia Toffanin a parlare della fine del suo matrimonio con la produttrice tv Sonia Bruganelli: "La vita è fatta così, ci sono cose che cambiano e cose che permangono. Su quelle che cambiano ci si adatta, su quelle che permangono ci si adopera". Bruganelli sempre nella trasmissione di Canale 5 non aveva escluso, in futuro, un loro ritorno insieme.

Il conduttore di Ciao Darwin risponde e non risponde, giocando sul filo dell'ironia: "La vita è piena di sorprese, l'importante è farsi trovare preparati". E ancora: "Sono state prese in considerazione delle cose e basta. Si dice: l'anima è un conto, il corpo è un altro. Però anche il corpo...", afferma Bonolis che strappa un sorriso al pubblico in studio e alla stessa conduttrice. Il riferimento alla dimensione fisica del matrimonio è il prologo al siparietto che si realizza di lì a poco. "Tu fai ancora l’amore con tuo marito?", è la domanda a freddo di Bonolis, sottolineata da un sorriso malizioso. E Toffanin? Si copre il volto e risponde di sì, visibilmente imbarazzata.