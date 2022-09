Andrea Delogu cacciata dal ristorante, poi la furia su TikTok

24 settembre 2022 a

Anche i personaggi dello spettacolo piangono. E' capitato a Andrea Delogu a cui è capitata una disavventura in un ristorante proprio sotto casa. La Delogu era appena uscita dalla palestra e si è subito recata all'ingresso del ristorante per provare il locale che aveva appena aperto. Lì, però, l'inaspettato problema: «Cacciata da un ristorante perché indossavo abiti da palestra. Ma nel 2022 parliamo ancora di dress code?». Andrea Delogu si sfoga, con queste parole, in un video su TikTok. E racconta: «Ha aperto una trattoria e voglio provarla. Ho appena finito la palestra. Mi dicono che il ristorante è pieno e bisogna prenotare».

La conduttrice non si perde d’animo e poco dopo prenota un tavolo per tre. Posti riservati senza sapere che Andrea Delogu aveva fatto una finta prenotazione. I posti ci sono, ma sceglie comunque di cambiare ristorante. E racconta ancora su Tik Tok: «La cosa che mi dà più fastidio è la balla. Dimmi che c’è un dress code allora, mi ha fatto incaz... la bugia. Ci sono rimasta male».