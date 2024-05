Ultimo batte tutti, debutta al numero 1. Chi scalza in vetta

25 maggio 2024 a

a

a

Ultimo con il suo "Altrove" al debutto balza subito al primo posto degli album più venduti della settimana nella classifica stilata da Fimi/Gfk, seguito, al secondo posto da "Hit me hard and soft" di Billie Eilish, anch’esso al debutto in classifica, mentre al terzo gradino del podio sale vertiginosamente "Cvlt - Helraisers" di Salmo & Noiz Narcos che occupava l’87esima posizione. Scende, invece, dalla prima posizione, occupata la scorsa settimana, alla quarta l’album "Ferite" di Capo Plaza, mentre è quinto "Icon" di Tony Effe. Scivola di due posizioni, al sesto posto, "L’angelo del male" di Baby Gang, seguito da "I nomi del diavolo" di Kid Yugi. Lo stesso fa Rose Villain con "Radio Sakura" che scende dalla quinta alla settima posizione. Nono posto per l’album, al suo debutto in classifica, "Il Sole dentro" di Mida e al decimo posto, altra new entry, l’album omonimo di Petit, il concorrente di "Amicì" arrivato tra i sei finalisti.

Dove si esibisce il Gladiatore, Russell Crowe in concerto a Roma

Quanto al podio dei singoli, "Come un tuono" di Rose Villain feat. Guè resta saldo al primo posto, mentre in seconda posizione ci sono i "100 messaggi" di Lazza mentre sale dal nono al terzo posto "Paprika" di Ghali, seguito da Geolier e Ultimo, al quarto posto con la loro "L’Ultima poesia" mentre sale dal sesto al quinto posto Geolier con il singolo "El pibe de oro".