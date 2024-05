The Kolors primi in classifica. Karma il brano più ascoltato in radio

24 maggio 2024 a

I The Kolors non sbagliano un colpo. Dopo essere stati al primo posto della classifica EarOne Airplay con «Un ragazzo una ragazza» nelle settimane #10 (dal 01/03//2024 al 07/03/2024) e #11 (dal 08/03/2024 al 14/03/2024), tornano al comando con il nuovo singolo «Karma». Il brano guadagna sette posizioni rispetto alla scorsa settimana ed è il più ascoltato in radio.

Al secondo posto sale «Veleno» di Tananai (+1) che precede «Luna Piena» dei Negramaro (terzo posto, -1). Completano la top 10 «Puntería» di Shakira e Cardi B (quarto posto, -3), «Malavita» dei Coma_Cose (quinto posto, +2), «Come un tuono» di Rose Villain feat. Guè (confermato al sesto posto), «Texas Hold ’Em» di Beyoncé (settimo posto, -3), «Peyote» degli Articolo 31 feat. Fabri Fibra e Rocco Hunt (ottavo posto, +1), «Femme Fatale» di Emma (nono posto, +13) e «Lonely Lancers di Conan Gray (decimo posto, -5). Le tre più alte nuove entrate sono: »Galassie« di Irama (posizione 17), »Lunch« di Billie Eilish (posizione 24) e »Maranza« de Il Pagante e Fabio Rovazzi (posizione 43).