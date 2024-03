Mahmood perde il primo posto, chi lo scalza al vertice

02 marzo 2024 a

Il rapper Tony Boy conquista da new entry il primo posto nella classifica Fimi relativa agli album, con "Nostalgia (export)", scalzando dai primi due posti della settimana precedente Mahmood e Annalisa, rispettivamente con "Nei letti degli altri" e con "E poi siamo finiti nel vortice". Seguono nell’ordine: Alfa con "Non so chi ha creato il mondo", Sfera Ebbasta con "X2vr", Geolier con "Il coraggio dei bambini - atto IÌ", la compilation "Sanremo 2024", Cccp Fedeli alla Linea con "Altro che nuovo mondo", Clara con "Primo" e Mezzosangue con "Soul of a Supertramp".

Posizioni invariate per i primi cinque posti, invece, per i singoli. Sul gradino più alto del podio resta Mahmood con "Tuta Gold", quindi Geolier con "I p’ me, tu p’ te" e Annalisa con "Sinceramente". A seguire: Angelina Mango con "La noia", Ghali con "Casa mia", Lazza con "100 messaggi", The Kolors con "Un ragazzo, una ragazza", Rose Villain con "Click Boom!", Irama con "Tu no", Alfa con "Vai!", Tony Boy con "Nostalgia (Export)" entra in vetta anche nella classifica dei vinili, spodestando "Sanremo 2024" che scivola al secondo posto mentre sul terzo gradino del podio un’altra new entry, i CCCP-Fedeli alla linea con "Altro che nuovo nuovo".