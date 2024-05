Isola dei famosi, Joe Bastianich annuncia il ritiro: "Situazione difficile", come sta

14 maggio 2024 a

Finisce l'Isola dei famosi di Joe Bastianich: l'imprenditore della ristorazione, conduttore tv e musicista si è ritirato per motivi di salute nella puntata di lunedì 13 maggio. In precedenza aveva lasciato la Playa per sottoporsi ad accertamenti medici. Gli altri naufraghi hanno rivelato che negli ultimi giorni Bastianich aveva avuto problemi salute. Lui annunciando il ritiro ha commentato: "Purtroppo è una situazione difficile per me. Avete visto lati inediti di me in televisione, anche privati. Normalmente quando faccio delle cose le faccio fino in fondo. Quando la dottoressa mi ha detto che non potevo continuare è stato molto pesante per me a livello personale. Non vorrei lasciare questi splendidi naufraghi", ha detto in diretta con la conduttrice Vladimir Luxuria che ha spiegato che la salute di Bastianich è più importante del programma.

L'ultima puntata de L’ Isola dei famosi - che ha visto l'ex giudice di MasterChef abbandonare definitivamente il programma per motivi di salute - è stato visto da 2.114.000 spettatori, con uno share del 16.6%. La fiction di Rai1 ’Il Clandestino' con 2.943.000 spetatori e il 16.3% ha vinto la serata Auditel. Terzo posto per Rai 2 con ’Stasera Tutto è Possibile' con 1.659.000 spettatori e il 9.8% di share.