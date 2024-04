Rose Villain balza al primo posto: che fine fanno Ultimo e Geolier

27 aprile 2024 a

È Rose Villain la regina della classifica Fimi/Gfk della settimana. Con il suo "Come un tuono", feat. Guè, l’artista milanese balza al primo posto della top ten, scalzando Geolier e Ultimo che scendono al secondo posto con la loro "L’Ultima poesia". Stabile al terzo posto Lazza, con i suoi "100 messaggi" mentre risale al quarto posto dalla sesta posizione Mamhood con la sua sanremese "Tuta Gold". Scende in quinta posizione Tony Effe e la sua "Miu Miu" che troviamo anche al sesto posto insieme a Bresh e Tedua con il brano "Dopo le 4". In settima posizione sale Artie 5ive e la sua "00" mentre in ottava scende Annalisa con "Sinceramente". Al nono posto c’è "Gataonly" di Floyymanor. Chiude la top ten ancora Sanremo: è Geolier con la sua "Ì p’ me, tu p’ te".

Per quanto riguarda gli album, da rilevare il balzo in prima posizione di Taylor Swift appena entrata in classifica, con il suo "The Tortured poets department". Scende in seconda posizione "Icon" di Tony Effe, mentre un’altra new entry si piazza al terzo posto: sono i Pearl Jam, con "Dark Matter".