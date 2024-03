Sanremo 2025, Gigi D'Alessio è pronto: “Non ho paura, se me lo propongono…”

28 marzo 2024 a

Si parla già di Sanremo 2025, che sembra lontano (mancano ancora 11 mesi), ma è davvero vicino. La preparazione, l'ascolto dei brani, il riascolto e la trattativa con artisti e ospiti. Insomma, una macchina organizzativa imponente che richiede molto lavoro. Ed è quello che fa, da sempre, il direttore artistico e conduttore del Festival. Amadeus, dopo cinque Festival condotti, ha detto basta. Stop. Almeno stando a quello che trapela dalle indiscrezioni di stampa. Chi prenderà il suo posto? Un candidato già c'è: Gigi D'Alessio, amatissimo dal pubblico, volto della Rai con The Voice senior, musicista raffinatissimo. Gigi è stato al Teatro Ariston al fianco di Geolier nella serata delle cover ed è pronto per il 2025. Non come ospite, né in gara, ma proprio come conduttore e direttore artistico. Un incubo praticamente.

“Sanremo 2025? No, non me lo hanno proposto e l’ho letto come lei solo sui giornali” – racconta D'Alessio a Luca Dondoni de La Stampa. “Qualcuno ha detto che mi sono proposto io ma, le pare possibile? Figuriamoci sei mi propongo per fare il Festival conoscendo le dinamiche di manifestazioni così importanti. Certo, registro il mio nome tra quelli che sono usciti ma come sia successo non lo posso sapere. Se me lo proponessero sicuramente andrei da Amadeus a prendere lezioni perché non sarà facile dopo di lui. Confesso però che non avrei paura perché non si tratta di un’operazione a cuore aperto. Il mio Sanremo lo faccio ogni anno a Piazza Plebiscito e non avrei nessun timore”.

Spunta anche il primo candidato tra i big: si tratta di Wax, talentuoso, amato dal pubblico, fortissimo. E' nato artisticamente ad Amici ed ha conquistato tutti. A Vanity Fair svela: “Il mio sogno più grande sarebbe fare come Lazza: andare a Sanremo, scendere tra il pubblico dell’Ariston e consegnare un mazzo di fiori a mia madre. Se sogno Sanremo? Sono cose che penso che ciascun artista vorrebbe stringere un giorno tra le mani. Quest’anno ha vinto Angelina Mango, l’ho vista e le ho fatto i complimenti perché è stata bravissima. Dopo quello che abbiamo passato l’anno scorso era inevitabile”.