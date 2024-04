Francesca Chillemi e Can Yaman, flirt e battutine a Verissimo: cosa c'è dietro...

Alice Antico 27 aprile 2024 a

Francesca Chillemi e Can Yaman sono stati tra gli ospiti della puntata di oggi di “Verissimo” per presentare la seconda stagione di “Viola come il Mare”, in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 3 maggio. Incalzati dalle domande di Silvia Toffanin, i due hanno parlato delle loro rispettive vite, prima di giungere al loro rapporto dentro e fuori il set. “Avevamo legato già l'anno scorso, ci siamo sempre trovati bene. I nostri personaggi questa volta hanno un rapporto ancora più bello", ha spiegato Chillemi. Can Yaman, in collegamento telefonico, ha aggiunto: “La storia si concentra più sul rapporto tra Viola e Francesco, anche se ci saranno complicazioni, ma non terze persone”.

Poi, parlando del rapporto che intercorre con la collega, ha confessato: “Francesca è complessa come Viola, io sono misterioso come Francesco”. A quel punto la Chillemi si è rivolta a Can:"Stai dicendo che sono complessa?" Ha detto scherzando. "Sì dai, questo ti aiuta con il personaggio", ha ribattuto Yaman. "Non andate d'accordo?", ha detto allora curiosa Silvia Toffanin, spezzando il botta e risposta tra i due ospiti. "Io so di sì", ha risposto Chillemi. E Can Yaman le ha lanciato una frecciatina: "Appena fermiamo le riprese, lei guarda il cellulare, mi dà un po' fastidio questo". "Sei bugiardo", ha risposto allora Francesca. Insomma, un siparietto acceso che ha ottenuto l’attenzione del pubblico.

L'attore turco ha allora continuato con ironia: “Nella terza stagione faccio anche io un bambino così siamo pari, appena trovo la donna giusta, magari bella come Francesca”. E poi ha concluso: “ è difficile trovarla simile a lei, è diventata ogni stagione più bella lavorando con me”. Per quanto riguarda la Chillemi, invece, ha concluso la sua intervista in studio raccontando a Silvia che Yaman “è permaloso", dato che viene spesso stuzzicato e si offende facilmente.