Verissimo, Chillemi svela il suo amore tossico: "Ho vissuto cose spiacevoli"

Francesca Chillemi è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata di "Verissimo" del 27 aprile. Alla conduttrice ha confessato l'esperienza di un amore tossico vissuto durante l'adolescenza. Una relazione da cui ha saputo liberarsi ma della quali porta ancora le cicatrici.

L'attrice di Mare fuori crolla in tv: il racconto straziante

"Prima di diventare miss Italia ho avuto un'esperienza di amore tossico - racconta Chillemi - Era una di quelle cotte adolescenziali. Non è durata tantissimo per fortuna però ho vissuto cose non piacevoli nel senso che forse non ero neanche capace di gestirle all'epoca. Non mi sono confidata neppure con i miei genitori. La storia è finita velocemente e non ho avuto il bisogno di raccontarlo a loro. Inizialmente ho provato a gestirla da sola però mi aveva dato parecchia agitazione quella situazione. Non ha avuto neanche conseguenze nel mio rapporto con gli uomini. Ho l'immagine di un padre bello accanto e nessuno me lo può portare via".