Verissimo, Giovanna Sannino di Mare fuori crolla: il racconto straziante

Giovanna Sannino è attualmente una delle attrici emergenti in Italia, grazie al suo personaggio Carmela di “Mare Fuori”. Carmela, la moglie di Edoardo Conte, una donna molto forte e determinata, incarna un personaggio amatissimo dai milioni di fan della serie. Giovanna, nella puntata di Verissimo di oggi, ha raccontato a fondo tutte le sfumature che ha dato al personaggio di Carmela, confermando la sua presenza anche per la prossima quinta stagione della serie.

La parte più toccante dell’intervista di Giovanna, tuttavia, è stato il racconto che lei ha fatto del suo papà, una storia straziante che l’ha vista crollare in diretta televisiva. Giovanna ha parlato del ricordo di una infausta mattina, quando sono arrivati i Carabinieri a casa sua per prelevare il padre, il quale è stato 10 giorni in custodia cautelare a Poggio Reale e poi un mese e mezzo agli arresti domiciliari. L’uomo fu accusato di corruzione per un viaggio che hanno fatto ma mai prenotato nell’agenzia nominata dall’accusa. Tuttavia, l’attrice ha spiegato a “Verissimo” come il padre non c’entrasse effettivamente nulla con l’accusa rivoltagli ed ha raccontato che la sera che i Carabinieri si sono recati a casa per prelevarlo e portarlo in prigione, lei si mise alla finestra senza farsi vedere.

Giovanna ha confessato poi di non essere mai andata a trovarlo in carcera, ma di avergli scritto numerose lettere. Il racconto di questo lato inedito della giovane attrice ha emozionato il pubblico in studio e da casa, ed ha toccato il momento più alto quando la Toffanin ha proiettato per l’attrice un videomessaggio da parte del suo papà.