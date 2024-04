Verissimo, quando si sposano Oriana Sabatini e Paulo Dybala: ecco la data

27 aprile 2024 a

Oriana Sabatini è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, sabato 27 aprile su Canale 5, cantante argentina nota anche per la sua relazione con il calciatore della Roma Paulo Dybala. "Sono molto nervosa perché è la mia prima intervista in italiano e il mio italiano non è buono, non odiatemi", afferma la giovane che teme di essere bersagliata sui social. "Non criticate il suo italiano, lo dico io!", ammonisce la conduttrice. "Sono molto contenta, questa è un'opportunità incredibile per me e per la mia musica", afferma annunciando il suo singolo "Para siempre", dedicato proprio a Dybala.

L'argentina ha raccontato come ha conosciuto il calciatore e l'inizio della loro storia d'amore, fino all'annuncio del matrimonio imminente: Oriana Sabatini e Paulo Dybala si sposeranno il 20 luglio in Argentina. Il calciatore le ha fatto la proposta a Roma, davanti alla Fontana di Trevi: "Pensavo fosse uno scherzo, come aveva fatto altre volte e invece...", racconta Oriana. "Che simpaticone", commenta Toffanin in riferimento alle finte dichiarazioni di Dybala.

Il calciatore poi compare in un video messaggio: "Sono orgoglioso di te, sai quanto di amo e sono felice per tutto quello che condividiamo e condivideremo insieme", dice alla futura sposa che poi canta la sua canzone con la promessa di tornare a Verissimo per raccontare il giorno più bello.