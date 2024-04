Belve, "troppo ubriaca": Buy spiazza Fagnani, il trucco per baciare Ferilli

23 aprile 2024 a

Grande attesa per la puntata di stasera di Belve, il programma di interviste rock condotto da Francesca Fagnani. A finire tra gli "artigli" della giornalista saranno Antonella Clerici, Lory Del Santo e Margherita Buy. Sui social sta già spuntando qualche anteprima. Una breve clip, che riprende il momento in cui l'attrice romana parla della collega Sabrina Ferilli, con la quale ha condiviso il set del bellissimo film "Io e lei", sta scatenando gli utenti. "Sul set per baciarvi vi siete prese la grappa prima", ha ricordato la conduttrice.

"Menomale che ce l'aveva", ha subito replicato l'ospite, per poi spiegare: "Lei aveva questa borsa con dentro le grappe, di vario genere". L'esilarante retroscena sta attirando in rete i commenti più disparati. "È stato un bacio bellissimo", ha assicurato Margherita Buy, riferendosi a quello che si è scambiata con Ferilli. "Ha provato attrazione?", ha domandato in maniera diretta Fagnani. "Sabrina non è male, è bella. Un dopo non c'è stato", ha risposto l'attrice. "Un po' le è piaciuto?", l'ha incalzata ancora la conduttrice. "Non lo so. Ero troppo ubriaca", ha concluso ridendo.