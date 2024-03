Sanremo, Amadeus condurrà di nuovo il Festival? La smentita glaciale della Rai

Francesco Fredella 14 marzo 2024 a

Un altro Festival di Sanremo condotto da Amadeus? La Rai smentisce le ultime indiscrezioni, che ad un mese dalla fine di Sanremo hanno riportato l'attenzione sulla kermesse canora. Andiamo per gradi. Amadeus ha condotto (egregiamente) cinque edizioni di Sanremo con ascolti altissimi ed ha totalmente rivoluzionato la musica. Chiunque prenderà il suo posto, quindi la direzione artistica e la conduzione del Festival, si troverebbe di fronte ad un enorme problema: fare gli stessi numeri. Numeri record. Una vera "mission impossible". Ed allora resta in piedi un interrogativo: davvero esiste una trattativa segretissima tra la Rai e Amadeus? In viale Mazzini, insomma, vorrebbero ancora un altro Festival targato Amadeus? Interrogativi. Solo interrogativi per adesso.

Intanto, Italia Oggi, uno dei quotidiani economici più autorevoli nel panorama italiano, sempre ben informato sui mass media, parla di una trattativa su Sanremo tra la Rai e Amadeus: nessun divorzio, nonostante il conduttore abbia detto che l'edizione 2024 sarebbe stata la sua ultima volta a Sanremo. . Poi arriva la smentita della Rai. "Le notizie riportate da alcuni organi d’informazione su un accordo raggiunto tra l’Azienda e Amadeus per la conduzione della 75ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate”, dice una nota di viale Mazzini. “La notizia sull’accordo tra la Rai e Amadeus per Sanremo è totalmente falsa. È grave che simili notizie vengano date avventatamente e senza adeguate verifiche, rischiando di arrecare un danno gravissimo all’azienda”.