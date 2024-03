L'Eredità, bufera sulla ghigliottina di David Maria: "Marco Liorni è crudele"

12 marzo 2024 a

Emozioni e colpi di scena a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai1. Eliminata Beatrice, i concorrenti Alfonso e Stefano e il campione David Maria arrivano al "triello" della puntata di martedì 12 marzo. Alla Ghigliottina, il gioco finale, va proprio David Maria che ieri non era riuscito a indovinare la parola giusta e a portarsi a casa il gruzzoletto. Opera, volo, pura, frutto e musicale" sono le parole del gioco finale per una cifra non altissima rispetto al montepremi iniziale; 37.500 euro. "Non sono più ottimista ma meno pessimista rispetto a ieri", dice il campione. Quale parola ha scelto per la soluzione? È "aria", un termine che sembra associarsi perfettamente con almeno quattro delle parole della ghigliottina. Ma anche questa volta la risposta giusta era un'altra: fantasia.

"Ghigliottina nonsense". David Maria si schianta e scatta la protesta

Insomma, un'altra delusione per il concorrente. "Stasera ho avuto pena per il povero ghigliottinista", scrive un utente su X. Diversi telespettatori criticano le lunghe divagazioni del conduttore prima della soluzione. "Ancora una volta Marco Liorni fa penare il concorrente per nulla. Ma possibile far credere fino all’ultimo che possa essere la parola giusta?", si legge tra i tanti post dedicati alla puntata de L'Eredità. "Marco Liorni è crudele sulla parola finale", sentenzia un altro commentatore.