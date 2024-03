L'Eredità, caos per il duello tra Patrizia e Leonardo: "Meglio cambiare canale"

12 marzo 2024 a

L'Eredità, il game show di Rai 1 in cui sette concorrenti si sfidano in prove a eliminazione, da sempre tiene incollati i telespettatori allo schermo. Nel corso dell'ultima puntata, però, qualcosa non è andato nel migliore dei modi. A far scoppiare una bufera sui social network è stato il duello per la salvezza tra Patrizia e Leonardo. Poche lettere, una breve definizione e la parola da indovinare: come sempre, in questo consisteva la prova per evitare l'eliminazione. Sono stati quarantacinque secondi di pura adrenalina per chi seguiva da casa. Poi, i termini proposti dal programma, hanno scatenato un profluvio di reazioni e di commenti in rete.

"Imbroglio, regolatevi o...": il passo falso di Pietro scatena la rivolta

Ma qual è stato il motivo di tanta ira? Stando a quanto scritto da molti utenti, le parole capitate a Patrizia erano nettamente più semplici di quelle destinate a Leonardo, che, in effetti, ha dovuto poi abbandonare lo studio e il gioco e cedere tutto il suo bottino alla "rivale". I telespettatori sui social hanno manifestato di essere in disaccordo per la differenza di difficoltà. "Questa sera, come spesso succede, la disparità nella difficoltà delle domande tra Patrizia e Leonardo è stata a dire poco imbarazzante. Meglio cambiare canale", ha scritto qualcuno. "Patrizia sa tutto lei!! Mi pare mio cognato il saccente che di lui non dice niente. Se viene la polizia a chiedermi qualcosa non saprei cosa dire del marito di mia sorella perché non lo conosco per nulla", ha digitato qualcun altro.