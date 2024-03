L'eredità, "ghigliottina nonsense". David Maria si schianta e scatta la protesta

11 marzo 2024 a

a

a

David Maria è il nuovo campione de L'eredità, il game show di Rai 1, e nella puntata di lunedì 11 marzo arriva alla ghigliottina finale con la ragguardevole cifra di 190mila euro, che poi si riduce a 47.500 euro. Le parole del gioco finale sono tempo, accordo, corpo, equilibrio e silenzio. Ebbene, a questo punto il concorrente consegna a Marco Liorni la busta con la parola che secondo David Maria si associa perfettamente con le altre. Si tratta di "valore". Purtroppo, la parola vincente era un'altra, "perfetto".

Termine che solo in pochi, tra i tanti commentatori in diretta dei social hanno indovinato. Tanto che serpeggia un po' di malumore su X. "Ultimamente la ghigliottina è no sense", scrive un utente. A scatenare diverse critiche è una domanda a cui il concorrente non ha saputo rispondere, ossia quale materia insegnasse Indiana Jones (come noto il personaggio interpretato da Harrison Ford è un archeologo). "Uno vuol fare il professore, un altro l'attore e nessuno dei due sa cosa insegna Indiana Jones!!! Addirittura la materia: 'Medievale', un aggettivo! Medievale cosa??? Zuppa?.. Il livello dei concorrenti si sta abbassando come quello del Lago Maggiore, in secca...", tuona un commentatore sui social seguito da altri utenti con opinioni simili.