Domenica In, "carrambata" per il prof Vecchioni: c'è l'ex alunna Paola Iezzi

Era un prof "venerato" dai suoi studenti, Roberto Vecchioni. E tra questi c'era anche Paola Iezzi che in seguito con la sorella Chiara avrebbe formato il duo pop Paola e Chiara. Ospite diMara Venier a Domenica In, il cantautore di Luci a San Siro ha parlato della sua vita e della sua carriera di insegnante di liceo classico e università. La "carrambata" è arrivata quando si è presentata anche la sua ex alunna. “Era incredibilmente umano e chiaramente con noi doveva fare quello un po’ rigido. Quando interrogava o dovevamo fare i compiti era severo", dice Iezzi sul Vecchioni professore. Il cantautore ha ammesso che parecchie alunne si sono innamorate di lui, Paola invece su questo aspetto ha risposto: “Innamorata è un parolone ma noi avevamo una venerazione, lo veneravamo, eravamo innamorati della sua essenza. Lo vedevamo come un’entità. Nessun professore aveva la sua capacità di connettersi ai suoi adolescenti”.

Paola ha mostrato anche le pagine del suo diario con foto di Vecchioni e anche un mozzicone del suo sigaro. “Una volta è successa una cosa…Un giorno entrò in classe ed aveva un cerotto enorme bianco vistoso sulla fronte era il 1989 e gli abbiamo chiesto prof ma cosa è successo? E lui ha risposto: ‘Ho litigato con mia moglie e lei mi ha tirato un bicchiere’.", haraccontat Iezzi. Ebbene, "la cosa bella è che ci ha scritto una canzone: poco tempo dopo è uscita Milady e c’è una frase che dice ‘Milady smettila di bere, ti spacco in testa quel bicchiere.’ Dopo tutti questi anni abbiamo la risposta”, ha raccontato a Venier e ai telespettatori di Domenica In.