In altre parole, Vecchioni crolla in diretta: "Era il mio dolce inverno"

A In altre parole, il programma di informazione e di attualità condotto da Massimo Gramellini. Roberto Vecchioni ha tolto ogni filtro e ha raccontato una vicenda privata con molta delicatezza. Nel corso della puntata di domenica 25 febbraio, il cantautore ha dedicato una parentesi delle sue riflessioni ai suoi quattro figli e al dolore per la scomparsa di uno di loro. Arrigo è scomparso nell'aprile del 2023 a soli 36 anni. "I miei figli sono quattro, sono tutti e quattro vivi anche se uno non c'è più. Il mondo non si meritava uno bello come lui, e un certo giorno se n'è andato perché il mondo non era roba sua. Ma per me è sempre qui", ha detto l'ospite, con la voce rotta dalla commozione e gli occhi lucidi.

"Lo strazio è per sua madre. Uno strazio continuo, la madre è sempre dimezzata, più della metà del suo cuore è per i figli e non esiste niente di più brutto della perdita di un figlio", ha continuato Vecchioni, che ha cercato di provare a descrivere con le sue amate parole una sensazione inenarrabile. Il cantautore, però, ha voluto scacciare via l'atmosfera pesante: "Comunque non siamo la tv del dolore", ha detto. "I miei quattro figli sono quattro stagioni, Carolina è la primavera, l'estate è Dodi, Francesca è l'autunno, e l'inverno, il mio dolce inverno, è Arrigo. La neve sta su ma sotto la neve c'è sempre qualcosa, l'erba cresce. La vita è eterna, è meravigliosa, lo penso tutte le notti. Nessuno se ne va, il cuore è una cosa stranissima, più cose metti dentro e più si allarga", ha confessato al giornalista.