Annalisa premiata a Los Angeles: "Perché ho iniziato a cantare"

Annalisa vince il "Global Force" ai Billboard Women in Music Awards a Los Angeles. Durante l’evento alla cantautrice di Savona è stato assegnato il riconoscimento che viene conferito alle star della musica che si sono distinte nel panorama internazionale e che sono da ispirazione per le giovani generazioni. «È un onore per me condividere questa serata con grandi artiste che ammiro tanto e che sono uno dei motivi per cui anch’io sono un’artista», ha dichiarato Annalisa ritirando il premio.

La cantante poi ha aggiunto: «La musica pop ha la magia di diffondere messaggi con parole semplici e un ritmo che fa ballare l’anima. Avere la possibilità di essere qui a nome del mio Paese e condividere questi messaggi è per me la vittoria più luminosa. Grazie alla mia gente e alla mia squadra» . Dopo i successi di "Bellissima" e "Mon Amour", Annalisa ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con il brano "Sinceramente", arrivando terza. La canzone, che come lei stessa ha raccontato è un inno alla libertà dell’amore e alla lotta contro ogni discriminazione, è il brano più trasmesso dalle radio italiane ed è già certificato oro.