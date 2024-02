Sanremo 2024, "volati gli stracci" tra gli staff di Annalisa e di Amoroso

07 febbraio 2024 a

Quando inizia la settimana di Sanremo, tutto il Paese è pronto a discutere delle performance e delle scelte artistiche. Ma non solo. Perché a ripartire a razzo è anche la macchina del gossip. Annalisa e Alessandra Amoroso sono due delle superstar di questa 74esima edizione del Festival. E proprio le due belle e brave cantautrici sono finite al centro delle ultime indiscrezioni fatte circolare in rete. In particolar modo, sembra che gli staff delle due artiste siano divisi da tensioni tangibili. Secondo un retroscena che arriva dalla festa esclusiva organizzata da Vanity Fair, riportato da Dagospia, sarebbero volati gli stracci.

"Sanremo è iniziato col botto! L'altra sera sul finire della festa organizzata da Vanity Fair è successo un vero e proprio parapiglia tra due note addette ai lavori - si legge - Susanna Ausoni, stylist di Annalisa e molti altri, ha avuto un sonoro e vivace battibecco con la sua ex assistente Ilaria Di Gasparro, ora nello staff di Alessandra Amoroso. Quale la ragione delle scintille tra le due? A Sanremo volano stracci!". Se quanto rivelato sia vero, nessuno può dirlo. La notizia, però, ha catalizzato l'attenzione di molti lettori e di molti utenti social.

Intanto Annalisa sta svettando nelle classifiche e il suo brano, "Sinceramente", sta spopolando su tutte le piattaforme streaming. “In questa canzone c’è una donna forte che rivendica il suo diritto di essere libera”, ha raccontato la cantante. “Libera di prendersi sul serio e di essere anche leggera, di essere ambiziosa, di esprimersi, piangere, ironizzare, lamentarsi, gioire, senza essere giudicata, anzi, compresa e rispettata. Libera di essere. Penso che la libertà sia la più grande dichiarazione d’amore possibile. Perché se sono libera, sono 'sinceramente' tua”.