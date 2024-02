Annalisa, da Sanremo all'Eurovision? "La rimpiangeremo": voci di proposte

17 febbraio 2024 a

Il vortice di Annalisa non si arresta e si conferma regina indiscussa delle classifiche: il suo "E poi siamo finiti nel vortice" torna dopo la partecipazione al Festival di Sanremo ai vertici della classifica ufficiale Fimi/Gfk confermandosi l’album di un artista più ascoltato della settimana e al n.1 della classifica di Spotify. Il singolo "Sinceramente" è stato il miglior brano d’esordio di una donna su Spotify in Italia e il quinto a livello Globale nel 2024 (prima di lei nomi quali Ariana Grande, Beyonce e Nicki Minaj), e rimane a vertici delle classifiche di vendita e radiofoniche. Eppure, l'artista di Savona, è arrivata terza a Sanremo. Fatto, questo, che proprio non è andato giù a tutti i suoi sostenitori.

I fan della cantante, dopo la finale della kermesse guidata da Amadeus, hanno iniziato a chiedere a gran voce che la cantante ligure possa esibirsi all'Eurovision, evento musicale che si terrà da martedì 7 a sabato 11 maggio in Svezia. Annalisa, ovviamente, non gareggerebbe per l'Italia ma per la Repubblica di San Marino che, grazie al concorso Una Voce Per San Marino (e alla sua vittoria) le permetterebbe di ottenere un posto per l'ambita competizione canora.

Per ora sono solo supposizioni. Tuttavia, l'account TikTok di Una Voce Per San Marino ha postato un video in cui mostra il teatro dove si starebbero esibendo i candidati alla rappresentanza del piccolo Stato e ha scritto: "Tutti devono sospettare di noi", aggiungendo in sottofondo "Sinceramente", il brano di Annalisa. Al momento, la diretta interessata ha spiegato di non avere ricevuto alcun invito ufficiale ma di essere comunque aperta a nuove opportunità. E i fan italiani sono scatenatissimi: "La rimpiangeremo", hanno digitato sul web.