Gf, Marco Maddaloni abbandona il Gf. Perché lascia la casa

02 marzo 2024 a

Lutto nella casa del Grande Fratello. Nelle scorse ore Marco Maddaloni, il judoka che ha mostrato insofferenza per la durata monstre del reality di quest'anno, ha abbandonato il programma Mediaset. Qualche giorno fa era entrato nel confessionale e da lì non aveva più fatto rientro nella casa tra gli altri concorrenti. Ora arriva la confessione di quello che è successo. Una commovente dichiarazione pubblicata su Instagram dallo stesso Maddaloni.

"Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda - ha scritto il concorrente del Gf sui social - Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace “On” Mario". Anche dallo staff del Grande Fratello è giunto un messaggio di vicinanza: “La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore“. Per il momento il forfait è provvisorio. Vedremo quando sarà possibile il suo rientro.