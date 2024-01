Grande Fratello, Perla Vatiero minaccia Stefano MIele: "Lo rovino"

23 gennaio 2024 a

Altissima tensione al Gf dopo una notte turbolenta e una confidenza fatta da Stefano Miele a Monia La Ferrera sul conto di Perla Vatiero che non l'ha presa bene. “Ma io lo rovino - si è sfogata Vatiero - Sì lo rovino domani. Io stavo esaurita ma non ho mai detto brutte parole. Brutte parole vuol dire che io l’ho chiamata putta*a, capito? Non ho detto brutte cose a Monia. Se pensa di venire vicino a me e parlare così ha sbagliato soggetto. Con me non si azzarda. Gli do tempo due settimane di vita qui dentro, due settimane proprio“.

Poi Perla Vatiero si è rivolta direttamente a Stefano Miele: “Ti sei alzato, aumentando un qualcosa nei confronti suoi - gli ha detto Perla - Amore, io sono cara e buona. Sono buona, sono una persona di cuore. Però, se tu mi metti parole in bocca che non esistono, quello no: con me sbatti contro un muro grande. (...) Parole brutte sono altre, amore mio. Non sono quelle che dico a me perché sono nervosa”.