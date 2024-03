Belen Rodriguez, "trattativa segreta": verso lo sbarco in Rai, c'è un indizio

Alice Antico 02 marzo 2024 a

a

a

Belen Rodriguez ha ripreso la sua carriera lavorativa dopo il periodo negativo causato dalla fine della sua relazione con Stefano De Martino, di cui la showgirl ha raccontato i dettagli in diverse interviste negli scorsi mesi. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, si vocifera che la showgirl argentina potrebbe sbarcare nuovamente in televisione, dopo la sua inaspettata uscita da Mediaset. Si tratterebbe di vederla in una veste totalmente inedita e soprattutto in un canale totalmente nuovo per lei: si mormora, infatti, che qualcosa stia bollendo in pentola per lei direttamente dagli studi Rai.

Elodie-Iannone, il commento sorprende tutti: spunta Belen Rodriguez

Precisamente, secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, pare che la Rodriguez possa prendere parte al cast della prossima edizione del noto talent di Rai Uno condotto da Milly Carlucci “Ballando con le stelle“. Venza ha detto nelle sue storie Instagram: “Belen Rodriguez a ballando con le stelle! In corso c’è una segretissima trattativa tra la showgirl Argentina e il talent di Rai Uno!”.

"Da quando si può?": il dettaglio nella foto di Belen che fa infuriare tutti | GUARDA

Si tratterebbe quindi di una partecipazione non come conduttrice, né come ospite, ma come partecipante alla gara. Sarà davvero così? A sostegno di tale ipotesi è entrato in gioco anche l’altra esperta di gossip, Deianira Marzano, che ha aggiunto sul suo profilo Instagram: “come potete notare, spesso nelle sue storie, la si vede (Belen) praticare danza con più intensità rispetto al solito”. E poi ha concluso: “ Questo Proprio perché Belen parteciperà come concorrente al talent di Milly Carlucci e si sta già preparando per vincere!“.