Belen, "da quando si può?": il dettaglio nella foto che fa infuriare tutti

27 febbraio 2024 a

a

a

Belen Rodriguez torna a far parlare di sè. Se negli ultimi giorni era finita al centro del gossip per la presunta relazione con il cestista Bruno Cerella, ora a creare scalpore e ad attirare gli occhi attenti di numerosissimi follower è una foto pubblicata dalla showgirl su Instagram. Sembra uno scatto-ricordo, fatto per immortalare un bel momento trascorso tra amici, ma i più attenti l'hanno passato al setaccio e si sono concentrati su un dettaglio. La bella argentina, di fronte a un bel piatto e a un bicchiere di buon vino, fuma una sigaretta. Fatto, questo, che non lascerebbe perplessi se la conduttrice non si trovasse in un luogo pubblico al chiuso, dove, di solito, fumare è proibito.

Nell'immagine "incriminata" condivisa sul web, Belen è in compagnia di tre amici. Parliamo di Francesca Bonfanti, Francesco Bega e Patrizia Griffini, meglio conosciuta come la Pettinose del Grande Fratello. La sigaretta accesa nel locale ha scatenato una vera e propria polemica. Gli utenti hanno iniziato a puntarle il dito contro e a farle notare l'errore. "Si può fumare nei locali al chiuso?", ha domandato qualcuno. "Ma che fai fumi nel locale? Forse perché ti chiami Belen?", ha provocato qualcun altro. "Lo ha fatto apposta per suscitare critiche! Sveglia", ha ipotizzato un giovane, tentando addirittura di fornire una spiegazione logica. La diretta interessata non ha replicato a tali commenti. Possibile che deciderà di farlo nelle prossime ore?