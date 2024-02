Domenica In, "un sacco di soldi": Venier fa scatenare Il Tre. Boato in studio

18 febbraio 2024 a

a

a

Anche oggi a Domenica In, il programma guidato da Mara Venier, è stato riservato un ampio spazio a Sanremo e, in particolar modo, agli artisti che hanno partecipato alla 74esima edizione della kermesse. Dopo I Ricchi e Poveri, che hanno travolto lo studio con la loro inenarrabile energia, e il duo composto da Renga e Nek, la conduttrice ha ospitato Il Tre. Sorridente e pronto a far divertire tutti, il cantante 26enne ha prima cantato il suo pezzo, "Fragili", e poi ha chiacchierato con la padrona di casa. Fin dai primi minuti, però, un dettaglio è emerso: Guido (questo il suo vero nome), è molto ironico e autoironico. "Non sembravi emozionato. Sei stato bravo, spigliato", ha detto per iniziare Venier. "Ho camuffato bene. Ho pensato a godermela", ha risposto il rapper.

Mara Venier invita Dargen D'Amico, ma lui va ospite da...Sgambetto?

Poi Il Tre, per sbaglio, si è seduto sullo sgabello di Mara Venier. "Non ci sto capendo niente", ha ammesso, forse proprio per l'emozione. "Mi chiamo Il Tre perché nella mia famiglia siamo tre e loro per me sono la cosa più importante. Avevo sempre tre a scuola, sono nato il tre settembre. Quindi per questo", ha raccontato il rapper. Su Sanremo, ha detto: "Non sapevo niente. Ero andato al lago e ho detto 'mi preparo al fatto che starò seduto sul divano'. Ho avuto la sensazione di aver reso orgogliose tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo viaggio pazzesco". Progetti futuri e aspettative? "Io voglio rimanere me stesso".

"Si può?": Renga titubante. E Mara Venier sbotta: "Si può dire tutto"

Poi, messe da parte le emozioni e le confessioni, la conduttrice ha provato a scherzare: "Arrivano le date del tour, arrivano un sacco di soldi". "Sì, saluto il mio manager che si mangia il 20 per cento. Ciao Giorgio", ha detto il Tre, scatenando le risate di Venier e di tutto il pubblico. Quindi la signora della domenica ha provato a riportare tutti all'ordine, iniziando a leggere le date e le tappe del tour. "Aiutami o mi finisce la voce. Io non ti chiedo il 20 per cento", ha aggiunto rivolgendosi al giovane.