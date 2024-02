Fiordaliso, confessione amara: "Non una brava madre". E sulla gaffe del microfono...

Alice Antico 18 febbraio 2024 a

Fiordaliso è stata oggi ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, dove si è lasciata andare a confessioni intime riguardo al suo vissuto. “Sto bene e sono stata bene, ma tornare a casa è stata dura”, ha esordito. Poi ha parlato della sua rinascita dopo la morte del padre lo scorso maggio 2023. “Papà viveva a casa mia. Per fortuna se n'è andato in pochi mesi. Aveva una cosa brutta, ma a 93 anni cosa fai? Se n'è andato molto dolcemente. Non l'ho lasciato un attimo, e questa cosa mi porta molta serenità, contrariamente a quanto è successo con mia madre, morta da sola di Covid”, ha raccontato ‘Zia Fiorda’.

“Grazie all'esperienza di mia madre, io mio padre non l'ho mai abbandonato. Quando se n'è andato gli abbiamo fatto una festa. Al suo funerale abbiamo messo 'L'ultimo dei Mohicani' perché lui era l'ultimo dei suoi fratelli. Non abbiamo pianto. Eravamo vicini a lui ma con serenità”, ha continuato. Poi la Toffanin ha aperto l’argomento ‘figli’, e Fiordaliso ha raccontato amareggiata: “Non penso di essere stata una brava madre. Ero presente per i momenti importanti, ma nella quotidianità non c'ero. Mio figlio non mi ha mai detto nulla, ma io mi metto sempre in discussione”. Un racconto intimo e malinconico, che la ex gieffina aveva già fatto nel reality di canale 5.

Infine, il commento di ‘Zia Fiorda’ alla sua gaffe in diretta tv nell’ultima puntata del GF, lo scorso lunedì: mentre cantava il suo brano “Non voglio mica la luna", infatti, Fiordaliso non si è resa conto di avere il microfono al contrario. A esibizione terminata, tra l'imbarazzo generale, Rebecca Staffelli le ha poi mostrato un cartello con scritto: “Sei talmente emozionata che cantavi con il microfono al contrario”. “Ero in playback, che mi frega. Fantastico che ho cantato così, vabbè ma ho una voce così potente che si sentiva anche da lontano”, ha risposto Fiorda in quel contesto, col il suo solito fare scherzoso. Oggi, tuttavia, negli studi di Verissimo, la cantante si è mostrata imbarazzata per quanto accaduto: “Sono proprio una rimbambita!”, ha detto, oltre ad aver ribadito il suo dispiacere.