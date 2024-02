Elisabetta Gregoraci, lite clamorosa con la giornalista a Tv Talk: "Sei prevenuta"

17 febbraio 2024 a

Scintille a Tv Talk tra Elisabetta Gregoraci e la giornalista Grazia Sambruna. Una battuta sulle "pagelle", spesso non lusinghiere, della critica tv per la conduzione di Mad in Italy con il duo Gigi & Ross, anche loro in collegamento, si trasforma in un botta e risposta serrato. Nella puntata di sabato 17 febbraio del programma di Rai3, che parla di tv insieme ai suoi protagonisti, la conduttrice calabrese si dice d'accordo con un'affermazione della giornalista che poi ironizza: "Comunque non ti promuovo alla prossima puntata, eh?". La battuta non ha l'effetto sperato con Gregoraci che replica stizzita: "Non fa niente, non mi aspetto nulla, guarda... Vado avanti lo stesso". La conduttrice lamenta che commenti negativi sono arrivati "prima di aver visto la puntata, fa capire che sei prevenuta ancora prima del tempo, quindi va bene così".

Fulmine a ciel sereno che fa scappare una battuta a Gigi & Ross: "Siamo al dissing!". Ma non manca la controreplica di Sambruna: "Ma la mia era una battuta, non vedo l'ora che Elisabetta Gregoraci mi strabili in televisione". Ma il dialogo ormai ha preso una china ben definita: "Non sei oggettiva nel dare i giudizi, fine", chiosa Gregoraci che non molla: "Dammi un tre, non l'ho mai preso in vita mia ma da te lo accetto". "Stiamo parlando di un programma comico, spero possa convivere serenamente con le mie bocciature senza farne una malattia, è la mia umile opinione", argomenta la giornalista con il conduttore Massimo Bernardini che passa ad altro per evitare che la conversazione si scaldi ulteriormente.