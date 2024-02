Ilary Blasi deve "chiamare me" per vincere la causa: Corona piomba sul caso

15 febbraio 2024 a

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a essere uno dei fatti più chiacchierati del mondo dei vip. Settimana dopo settimana la vicenda si arricchisce di ulteriori dettagli. Si parla di amanti, di ripicche e di questioni esclusivamente finanziarie. L'ultimo capitolo vede la conduttrice accusare l'ex capitano giallorosso di aver sperperato oltre tre milioni di euro al casinò. L'ex calciatore, in risposta, ha dichiarato che la madre dei figli per il documentario Unica ha incassato 700mila euro. Ora sulla vicenda ci piomba Fabrizio Corona, che da tempo lancia sui media retroscena sul loro conto.

Scontro acceso in aula tra Blasi e Totti: "Sperperato al gioco...", la cifra

Nella causa di divorzio sarà fondamentale stabilire chi sia stato a tradire per primo. Stando a quanto filtra, Francesco Totti avrebbe chiamato tra i suoi testimoni Cristiano Iovino, il personal trainer con il quale l'ex moglie ha dichiarato di aver preso solo un caffè. Ilary Blasi, invece, avrebbe tirato in ballo Noemi Bocchi in quanto causa della fine del loro matrimonio. L'intervento dell'ex re dei paparazzi è stato molto sibillino. "L’unico modo che Ilary Blasi ha per vincere la causa matrimoniale è chiamare me al processo", ha scritto in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale. Possibile che l'imprenditore nasconda nuove rivelazioni?