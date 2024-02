Elisabetta Gregoraci furiosa per la voce su Flavio Briatore: "È maschilismo"

Alice Antico 04 febbraio 2024 a

Elisabetta Gregoraci é tornata al centro del gossip attraverso un’intervista a “Oggi”, dove si è dimostrata stufa per le critiche che continua a ricevere. La showgirl ha risposto in modo diretto a chi insinua che l’ex marito Flavio Briatore possa aver favorito il suo ritorno in tv, con la conduzione di “Made in Italy”. “Ma per favore. Il mio ex marito non sapeva nemmeno dell’esistenza del programma. Non gliene avevo parlato io, non gliene aveva parlato nessun altro…”, ha replicato.

“È da quando ho vent’anni che subisco punture di spillo, mi piacerebbe farle provare a chi scrive certe cose”, ha dichiarato la showgirl, e poi ha aggiunto: “Fosse solo la falsità. È che in tutta questa storia vedo anche qualcos’altro, che non riesco più a sopportare, una forma di maschilismo”. Parole forti, quelle della Gregoraci, che ha fatto capire le sue intenzioni. “Se vado a condurre un programma televisivo non è merito di Briatore. È perché sono brava. Perché faccio ascolti. Perché sono vent’anni che vado in scena, ho condotto per anni ‘Made in Sud’ e ‘Battiti’ che sono stati dei successi”. Ed infatti, il gruppo di lavoro di “Made in Italy” è lo stesso di “Made in Sud”. A tal proposito la showgirl ha detto: “Sanno come lavoro, mi conoscono, mi apprezzano e mi hanno voluto con loro”. “Tutto il resto è fuffa”, ha concluso.