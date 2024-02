Sanremo 2024, saltano audio e video: che succede in diretta tv

09 febbraio 2024 a

È iniziata da poco la quarta serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Stasera i trenta artisti in gara si esibiranno insieme ai colleghi ospiti e proporranno delle cover. Gran parte dell'Italia è connessa ed è pronta a seguire e a valutare le performance. Quando Amadeus ha raggiunto il centro della scena e ha salutato pubblico e telespettatori, però, qualcosa è andato storto. Interruzioni dell'audio e del video hanno catalizzato l'attenzione di tantissimi utenti che, sui social, hanno manifestato un po' di sgomento per il disservizio.

Problemi riscontrati anche durante l'incursione di Fiorello. Lo showman siculo, vestito in maniera del tutto informale e con il giaccone indossato, è salito sul palco e ha scherzato con il direttore artistico. Si tratta probabilmente di un malfunzionamento nella trasmissione dall'Ariston: lo stesso inconveniente è stato infatti fatto presente da chi sta guardando il Festival attraverso un decoder di Sky, dal digitale terrestre, in diretta streaming su RaiPlay.

Su X, l'ex Twitter, in tanti segnalano problemi su Rai1. "Non facciamo scherzi con la linea eh che mi devo guardare Sanremo2024 in santa pace!!!", scrive un utente. "Ma ma ma ... anche a voi salta audio?", chiede un altro. E ancora: "Se si blocca proprio oggi che è la serata più bella denuncio la RAI per danni morali, qualcuno glielo dica ad Amadeus!", si legge ancora. Arrivati però alla quinta esibizione sembra che il problema sia stato risolto.