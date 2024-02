Sanremo 2024, Lorella Cuccarini esplosiva. E spunta Fiorello: "La liberatoria"

09 febbraio 2024 a

Un inizio con botto. Stasera, come da programma, ad affiancare Amadeus sarà Lorella Cuccarini. Dopo le prime cinque esibizioni, la gara è stata temporaneamente interrotta per uno show a dir poco esplosivo. Ballerina e cantante affermata, la compagna di avventure del direttore artistico ha lasciato tutti senza parole. Un medley di successi memorabili e coreografie dinamiche. Ma il momento più bello è arrivato quando Cuccarini ha raggiunto il centro del palco, dove l'attendeva proprio l'ex disc jockey. Grandi applausi del pubblico.

All'improvviso è arrivato anche Fiorello, lo showman dei record. Con una parrucca in testa e vestito a festa, l'artista ha ballato con Lorella Cuccarini e fatto divertire il pubblico. Quando l'esibizione è finita, i tre si sono posizionati al centro della scena e hanno lasciato spazio all'ironia. "Non ti si può guardare", ha scherzato Amadeus guardando in faccia il suo amico e scoppiando subito a ridere. "Non vi do la liberatoria", ha replicato Fiorello, alludendo al caso John Travolta e alla vicenda del ballo del qua qua di cui tanto si è discusso.