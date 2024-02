Sanremo 2024, la gonna di Mengoni nel mirino di Vannacci: "Poi non si stupisca"

09 febbraio 2024 a

a

a

Marco Mengoni, il primo co-conduttore della 74esima edizione del Festival, è salito sul palco dell'Ariston indossando una gonna di pelle nera midi. La scelta del cantante ha attirato l'attenzione di molti. Tra questi anche il generale Vannacci che, in un'intervista concessa a Giulia Sorrentino per il sito mowmag.com, ha esternato il suo parere al riguardo. "Ognuno è libero di indossare quello che vuole, ma non si stupisca poi Marco Mengoni se qualcuno ride di lui perché indossa una minigonna. Lui è libero di farlo perché non offende nessuno", ha detto l'autore de Il mondo al contrario, "ma è libera altrettanto la critica, o almeno così dovrebbe essere, perché nel mondo occidentale, a meno che non si abiti in Scozia, gli uomini non vanno in giro con la minigonna".

Video su questo argomento Sanremo prima serata: Mengoni mattatore, Bertè infiamma e guida classifica TMNews

Roberto Vannacci si è detto sicuro "che ci sia un tentativo di imporre un determinato modello all'interno della nostra società". Un modello che, ha chiarito, "rappresenta le minoranze". E "su una televisione di Stato e su un programma che si dovrebbe rivolgere soprattutto all'intera massa dei cittadini, si dovrebbero evitare le esagerazioni che vediamo". Su una sua possibile discesa in campo, ha aggiunto: "Sto valutando, per cui credo che le mie decisioni non tarderanno a venire. Prima di tutto c'è il fattore professionale, dato che non vorrei mai passare da professionista di un settore a dilettante di un altro. Poi ci sono i fattori di vita quotidiana, tra cui ovviamente la famiglia in primis" e "come in ogni cosa ci sono i pro e i contro", ha concluso.