Sanremo, Fiorello clamoroso: "Guarda quanta roba qua". Così tira in ballo Fazio

È iniziata l'ultima, esplosiva serata della 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Tra performance e sketch di ogni genere, Amadeus sta guidando l'ultimo "episodio" di una parentesi importante della sua carriera. Al suo fianco il mitico Fiorello. Se in un primo momento lo showman ha ironizzato sui dati record dell'amico e direttore artistico della kermesse, poi ha tirato in ballo Fabio Fazio. "Uno che fa il 67%... Ama tu non sei un partito politico, tu sei una coalizione. Questo vince le Europee e si prende l'Eurovision", ha detto, dopo aver dato spettacolo in un balletto sulle note Michael Jackson assieme ai Light Balance, compagnia ucraina di LED dance proveniente da Kiev.

Grande ospite della serata è stato Roberto Bolle, che sul palco del teatro Ariston ha proposto un celebre pezzo di repertorio del balletto, lasciando tutti di stucco. Il ballerino è stato raggiunto da Fiorello, che partendo dal tavolo utilizzato per la coreografia, ha ironizzato sul conduttore di Che tempo che fa, che da mesi è sbarcato sul canale Nove. "Sembra il tavolo di Fabio Fazio. Ciao Fabio, come va da quelle parti? Guarda quanta roba abbiamo qua". Così Fiorello, in una gag con Amadeus, sedendosi sulla struttura allestita per la coreografia di Roberto Bolle, simulando il tavolo di Che Tempo Che Fa del giornalista e conduttore ex Rai. "Vedete, ci accusano di fare pubblicità occulta. No, io faccio quella palese", ha aggiunto il conduttore di VivaRai2.