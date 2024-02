Sanremo 2024, chi sono i favoriti per la vittoria. Chi sale e chi scende

09 febbraio 2024 a

a

a

Angelina Mango si prende la terza serata del Festival di Sanremo e consolida la leadership nelle quote per la vittoria. Secondo Agipro, la cantante della Basilicata, favorita già a inizio Festival, vede infatti il trionfo a 2,25 su Snai e ora è sempre più vicina alla vittoria. A insidiarla, secondo i bookmaker, c’è soltanto il napoletano Geolier, in quota a 3,75 su Planetwin365 e William Hill. Impennata della quota per Annalisa, fissata a 6,50 quando a inizio Festival era vista a 3,75.

Fuori dal podio il duo Irama-Loredana Bertè: entrambi sono proposti vincitori a 10. Lontani tutti gli altri: Ghali viaggia in solitaria a 20, Alessandra Amoroso si gioca a 25 mentre Mahmood - già due volte vincitore - si attesta a 33. La sfida a due tra Angelina e Geolier è anche quella tra Basilicata e Campania, che si preparano per un testa a testa nelle quote per la regione vincente. La prima comanda a 2,25, mentre la Campania di Geolier insegue a 3,25.