Sanremo 2024, lo streaming cambia la classifica. Qual è il brano più ascoltato

A poche ore dall'esibizione sul palco del Teatro Ariston, "I p' me, tu p' te" si afferma come il brano più streammato e il suo videoclip ufficiale il più visualizzato tra quelli in gara al Festival di Sanremo 2024. "I p’ me, tu p’ te", singolo sanremese di Geolier, che nella seconda serata della kermesse è stato presentato da Fiorella Mannoia, è il brano più streammato su Spotify e il suo videoclip ufficiale su YouTube è al primo posto nelle tendenze musicali.

Anche il video della performance disponibile sul profilo TikTok di Sanremo conquista un incredibile numero di spettatori, rendendo l’esibizione di Geolier la più vista sulla piattaforma. I numeri non si fermano qui: su Instagram, il contenuto dell’esibizione di ieri sera su sanremorai ha raggiunto un altro incredibile traguardo affermandosi anche qui al primo posto.