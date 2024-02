Sanremo 2024 tormentato dagli allarmi bomba. Denunciato un 52enne

07 febbraio 2024 a

Continuano gli allarmi bomba al Festival di Sanremo. È stato individuato e denunciato, grazie ad una indagine lampo della Polizia, l’uomo che questa mattina, con una telefonata anonima, aveva indicato la presenza di un ordigno esplosivo all’interno del teatro Ariston. Le indagini, condotte dal Commissariato di Sanremo insieme alla locale Squadra Mobile, hanno portato a un 52enne, con interessi nell’ambiente musicale, che dovrà rispondere di procurato allarme. Rintracciato nel suo domicilio e messo alle strette dagli investigatori, ha ammesso immediatamente le proprie responsabilità e spiegato di aver agito per motivi di acredine con l’organizzazione della manifestazione canora. Lunedì sera c’era stato già l’allarme di Villa Nobel e gli ospiti erano stati lasciati uscire per i controlli del caso, con la situazione che era poi rientrata. Ma nulla ha scalfito l'andamento della prima serata, che ha totalizzato numeri di ascolto straordinari e uno share che non si vedeva addirittura dal lontano 1995, quando alla conduzione c'era Pippo Baudo.