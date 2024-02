Sanremo, allarme bomba (rientrato) al party del Festival: evacuati gli artisti

06 febbraio 2024 a

Momenti di paura a Villa Nobel a Sanremo, dove era in corso un party per il Festival. L'edificio è stato evacuato per un allarme bomba, dopo una telefonata anonima al commissariato della città. Alla festa di inaugurazione di Villa Nobel, quartier generale delle radio Mediaset per il Festival, erano presenti numerosi ospiti. Secondo quanto apprende LaPresse, i partecipanti si erano appena seduti per la cena quando all'improvviso hanno fatto irruzione le forze dell'ordine chiedendo di lasciare immediatamente il luogo. Senza fornire ulteriori spiegazioni, la villa è stata evacuata.

Gli artificieri della polizia si sono recati sul posto per le verifiche del caso. A fare scattare le procedure di sicurezza una chiamata al commissariato di polizia che annunciava la presenza di materiale esplosivo. All'una di notte, dopo le dovute verifiche l'allarme è rientrato: nessuna bomba è stata trovata all'interno dell'edificio.

L'episodio è stato commentato a caldo da Francesco Facchinetti via social: "Stiamo uscendo perché è accaduto un allarme bomba, ci hanno detto di uscire, è arrivata la polizia per controllare. Vediamo cosa succede". L'edificio ospitava una cena con numerosi artisti del Festival tra gli ospiti. "A Sanremo succede anche questo...", dice. "Eravamo al primo, circa 350 persone alla festa. Sono tutti preoccupati, vedendo i cani che cominciavano a girare. Sembra che ci sia qualcosa di esplosivo, non so bene cosa. Aspettiamo". Facchinetti ha poi rassicurato: "Non è successo niente, non è esplosa nessuna bomba".