Sanremo 2024, boom di ascolti e partenza con il botto: i numeri da capogiro

L’edizione 2024 del Festival di Sanremo parte con il botto. Sono stati infatti 15.075.000 i telespettatori, pari 64.34% dello share, che hanno seguito la prima parte (dalle 21:25 alle 23:31) della kermesse canora condotta da Amadeus in compagnia di Marco Mengoni. Si alza lo share nella seconda parte della serata (23:34 alle 01:59): 6.527.000 gli italiani sintonizzati, per un 66.85% del totale. La media finale del primo appuntamento all'Ariston è di 10.561.000 spettatori sintonizzati, con Rai 1 che ha conquistato il 65,1% di share (il picco in share si è toccato durante l'esibizione di BigMama alle 00:15, con il 70.13%). La media di share è la più alta dal 1995 e si tratta inoltre del miglior risultato nella prima serata delle ultime cinque edizioni condotte da Amadeus.

La prima serata del Festival 2023, andata in onda dalle 21:18 all'1:40 fece registrare in media 10 milioni 758mila telespettatori pari al 62.5% di share. Andando nello specifico la prima parte della prima serata del Festival aveva tenuto incollati alla televisione 14 milioni 160mila telespettatori per il 61.7% di share, mentre 6 milioni 296mila con il 64.4% nella seconda parte.