C'è posta per te, Flavia lascia Gianmarco di sasso: "Pasa nada". Boato in studio

21 gennaio 2024 a

a

a

Torna C'è posta per te e tornano i sabato sera da tisana e copertina. Il people show condotto da Maria De Filippi catalizza l'attenzione di una larga fetta di telespettatori ormai da anni. Di stagione in stagione si conferma la bravura della padrona di casa nel raccontare storie di ricongiungimento familiare o di coppia, ma i protagonisti cambiano. Ieri sera è andata in scena la narrazione del rapporto tra Gianmarco e Flavia. Lui ha cercato gli autori del programma per provare a riconquistare l'ex fidanzata. Sebbene la rottura sembrasse consolidata, il ragazzo ha tentato il tutto per tutto e ha sperato nel valore di una richiesta di perdono pubblica.

"La prima cosa che voglio dirti è scusa per quello che ti ho fatto e per come ti ho fatta star male": così ha esordito il 28enne. Ma Gianmarco non si è fermato qui. Le scuse sono state estese, infatti, anche alla famiglia dell'ex ragazza. "Ho voglia di costruire una famiglia insieme a te", ha promesso lui in diretta. Secondo quanto raccontato, alla base della separazione c'è la fine della convivenza, nata per la mancanza di un allaccio del gas. A quel punto Gianmarco è tornato a vivere con il padre e ha iniziato una vita da single, uscendo spesso con gli amici e sentendo altre ragazze via social.

"Non lo meritavo", Onestini subito fuori dal GF spagnolo: cosa è successo

"Dice che ora è cambiato e non frequenta più nessuno ma da fonti certe so che non è così", ha assicurato Flavia. "Per te io venivo sempre dopo tutto, non abbiamo mai fatto vacanze insieme perché dicevi che eri troppo impegnato col tuo ristorante, poi però sei andato a Mykonos in pieno luglio", ha continuato. Quando Maria De Filippi ha chiesto alla ragazza quale fosse la sua decisione, lei non ci ha pensato due volte e ha chiuso la busta. "Ma è troppo tardi per tornare insieme. Quando è partito per Mykonos su Instagram scriveva ‘No pasa nada’. Devi vedere come ‘no pasa nada’ a me adesso", ha concluso, con tanto di gesto del ciao. La scena, sui social, è subito diventata virale.