Madonna, fan infuriati: scattano le denunce per il concerto di New York

Che i concerti di Madonna spesso e volentieri non inizino in orario è cosa nota, ma ora scattano le azioni legali. Due fan della postar l'hanno infatti denunciata per aver fatto partire il concerto del 13 dicembre a New York con due ore di ritardo. L'inizio era previsto per le 20:30, ma lo spettacolo è partito due ore dopo. Cosa lamentano Michael Fellows e Jonathan Hadden, questi i nomi dei fan arrabbiati? Innanzitutto i disagi nel trovare mezzi di trasporto per tornare a casa in piena notte, ma anche per "prendersi cura delle proprie responsabilità familiari il giorno successivo". Non solo. I due lamentano anche di essere stati meno produttivi al lavoro il giorno successivo per la nottataccia. L'accusa è di "pratiche commerciali inconcepibili, ingiuste e/o ingannevoli" e "false promesse".

La palla di neve può diventare una valanga perché i media Usa parlano ora di una possibile class action, un'azione collettiva visto che i precedenti non mancano. Nel 2019, ad esempio, durante il tour Madame X un fan della Florida aveva agito contro la cantante che aveva ritardato troppo il suo ingresso sul palco, altre due azioni legali erano state intentate, e poi ritirate, l'anno successivo.