Luca Onestini subito fuori dal Grande Fratello spagnolo: "Non lo meritavo", cosa è successo

Nemmeno il tempo di arrivare, che deve uscire. Luca Onestini, ex Uomini e donne ed ex concorrente del Gf vip, arriva in Spagna per un altro reality. Per lui l’avventura al Grande Fratello Duo finisce subito, quasi all'improvviso. In sostanza, rispetto alla versione classica del reality, in questo caso si arriva in casa in coppia: l'ex tronista sceglie Ivana Icardi (ex concorrente del GF di Barbara d’Urso ed ex concorrente di Ballando con le stelle). Per loro televoto e per Onestini arriva la parola fine: the end per questo reality. “Non credo di meritarmi di essere il primo eliminato", dice. Lascia tutti senza parole. Anche perché si tratta di un personaggio molto amato dal pubblico sia in Italia, sia all'estero. Ma il televoto è sovrano. Sempre.