Mammucari su Lorenzo Tano: “È come il padre Rocco Siffredi? L'ho visto in doccia e…”

Teo Mammucari senza freni. Inarrestabile. Unico. A Roma ieri la prima data del suo show, dove ha parlato di tutto nel corso di esilaranti sketch. Fresco di partecipazione a Ballando con le stelle, il comico è tornato sul palco in grande spolvero. In prima fila c'erano Ilary Blasi, Milly Carlucci, Anna Falchi, Rosanna Lambertucci e Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi) con la sua nuova fidanzata, Lucrezia Lando, che ha conosciuto nel corso del programma di Milly Carlucci. “Lorenzo alzati, ti pesa il p**ello? Lo so è grande, l’ho visto sotto la doccia. Ha ‘na frusta. Il dna esiste”, dice Teo. Che non perde di vista mai le battute. Taglienti. Simpatiche. Personali.

Poi "pizzica" la Lambertucci: “Si è sposata sei mesi fa, ma come ti va, prendi la co*a? Dopo i 60 anni il se**o è più eccitante, non sai se vieni o te ne vai”. In prima fila c'è anche Ilary Blasi con i figli, che sembra gli abbia chiesto di non fare battute durante lo show. Mammucari scherza: “Purtroppo non rientro nei suoi gusti. Ma fammece rientrà”. Teo a Ballando con le stelle si è messo a nudo. Un'esperienza che l'ha “arricchito in tutti i sensi”. Mammuccari prende di mira anche Anna Falchi. "È con il nuovo fidanzato?", dice Teo. "Ma ne cambia uno al mese…”. Insomma, Mammucari rispolvera la comicità dei tempi di Libero, lo storico programma di Rai2 che lo ha visto esordire in tv con irriverenti scherzi telefonici a chiunque. Un programma che ha fatto storia.