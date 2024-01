Cesaroni, Fassari annuncia il ritorno della serie tv: "Quando iniziano le riprese"

15 gennaio 2024 a

I Cesaroni tornano in tv. Ad annunciarlo è lo stesso Antonello Fassari in un'intervista pubblicata su Repubblica. “Sono contento del ritorno - ha detto Fassari - I Cesaroni sono stati un fenomeno fortissimo. Ma non so molto altro, per ora. Il format spagnolo da cui eravamo partiti era perfetto: toccavamo temi come la fecondazione assistita, il ragazzo che arriva col preservativo….Cose vere”.

Antonello Fassari parla anche di come diventerà il suo personaggio di Cesare Cesaroni nella settima stagione della serie, a distanza di ben dieci anni dall'ultima andata in onda. “Avevo 54 anni quando partimmo nel 2006, oggi ne ho 71 - ha detto Fassari - per forza cambierà qualcosa anche nel personaggio. Gli spagnoli furono intelligenti a inventarsi un cinquantenne così, tirchio e vergine. Il tormentone "che amarezza" invece è mio, che poi non è una battuta, è più una sentenza filosofica“. Ma quando inizieranno le riprese? Fassari assicura che il ritorno a Garbatella è fissato a giugno. “Io avevo già una mia notorietà, con I ragazzi della 3°C, Avanzi in tv… Ma con I Cesaroni è stato impressionante. Con Max Tortora ci dicevamo: uno va per strada, si sente come se fosse i Beatles, poi torna a casa e mangia da solo davanti alle piastrelle di maiolica. Una schizofrenia totale. C’è la convinzione, che viene dai social, che la gente di spettacolo sia ricca e felice, che tanta visibilità sia tanto guadagno“.