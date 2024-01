Grande Fratello, Monia La Ferrara scoppia a piangere: il dolore e i tradimenti di Blazej Augustyn

Alice Antico 10 gennaio 2024 a

Nella puntata di lunedì sera del “Grande Fratello VIP”, i riflettori si sono accesi su Monia La Ferrara, che ha ripercorso in lacrime il suo rapporto con l'ex marito, nonché padre dei suoi due figli, Blazej Augustyn. Monia La Ferrera è un hostess, entrata poche settimane fa nella casa, e conosciuta inizialmente per aver avuto, molto tempo fa, una relazione con Massimiliano Varrese. Il rapporto tra i due, peraltro, sembra essere rifiorito da quando sono dentro la Casa. Tuttavia, Monia non ha dimenticato il dolore vissuto a causa dei tradimenti subiti dall'ex fidanzato Blazej Augustyn.

Proprio per questo la concorrente ha ricordato gli anni vissuti con Blazej ed il dolore da lei provato: "Sono stata spesso sola. Era presente come padre ma non come compagno" ha raccontato. Poi si è lasciata andare alla confessione di come ha iniziato a scoprire i tradimenti dell’ex. "Mi dispiace aver distrutto la mia famiglia ma mi sono fatta trattare male, sono rimasta per le bambine, poi ho detto ‘basta’. La botta di coraggio è arrivata quando mi sono detta ‘Ma le mie figlie devono vedere questo?'”, ha confessato l’hostess.

Ciliegina sulla torta, i genitori di Monia sono stati ospiti della serata, e, nel loro incontro con la figlia, la mamma di Monia, che fino alla diretta era all’oscuro da queste dinamiche, le ha direttamente chiesto scusa per non aver capito cosa stesse accadendo. Una parentesi vera e toccante, quella dell’hostess, che ha colpito molto anche gli utenti del web: all’impazzata, infatti, sono salite le ricerche riguardo l’ex compagno di Monia, Blazej Augustyn.