"Che stupida", Ilary Blasi sforna il libro: storia di dolore e rinascita, con finale inatteso

Ilary Blasi non ha ancora finito di dire la sua. In merito alla separazione dell’ex marito, infatti, Ilary ha espresso la sua versione dei fatti con il documentario “Unica” su Netflix, che ha riscosso un notevole successo. Tuttavia, non contenta, la Blasi si è adoperata alla stesura di “Che stupida”, il suo nuovo libro in uscita il 30 gennaio per Mondadori. Accanto al titolo, si legge: “la mia verità”, espressione che ci fa preparare a nuovi dettagli inediti. La novità è stata presentata dalla stessa Ilary, che su Instagram ha scritto: “Gli amici mi chiamano ‘Ice Princess’, la principessa di ghiaccio. E non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni. Le vivo fino in fondo, sia chiaro”. A corredo, la foto della copertina del suo nuovo libro.

Nella stessa didascalia, poi, la Blasi ha descritto in poche parole il titolo del suo libro: “È una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso”. Ma di cosa si tratterà esattamente nel libro? "La trama di certo non è nuova né sorprendente: lui e lei si amano, poi lui conosce un’altra e i due si lasciano. Non fosse che i due in questione sono Ilary Blasi e Francesco Totti, per vent’anni una delle coppie più solide e affiatate d’Italia. Quella tra l’ottavo re di Roma e la showgirl che non voleva essere una fra le tante è una favola che ha fatto sognare un Paese intero”, si legge nell’anticipazione pubblicata dalle librerie online. "Mai una crisi, tra i due. Pettegolezzi, a volte, ma subito messi a tacere dalla felice normalità di una famiglia eccezionale: i tre figli, le vacanze al mare a Sabaudia, le cene a casa con gli amici, quelli di sempre. Fino a quando, inaspettatamente, il sogno si infrange. In queste pagine intense e sincere, Ilary Blasi si mette a nudo raccontando ombre e luci della sua favola d’amore”.

Per Ilary Blasi, “sono stati mesi di incredulità e dolore, dodici mesi orribili, ma anche intensi, in cui ho scoperto me stessa, le mie risorse. Sono sopravvissuta ma non solo: sono ancora in piedi”, ha concluso la conduttrice.